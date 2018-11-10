«Нафтогаз» испугался исключения Украины из европейского энергосообщества

Глава секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач резко раскритиковал постановление украинского правительства о продлении специальных обязательств на рынке газа. Об этом сообщил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как следует из письма Копача, опубликованного Витренко, постановление было принято без консультаций с европейским сообществом. Также отмечается, что новые обязательства не соответствуют требованиям, установленным законом, и могут стать предпосылкой к дискриминации компаний, представленных на рынке газа, пишет «РИА Новости».

Копач заявил, что в отношении Украины может начаться расследование из-за несоблюдения правил сообщества, если постановление вступит в силу. Сам Витренко считает, что это может привести к исключению страны из состава организации, а также стать поводом для прекращения финансовой помощи Киеву.

Директор добавил, что компания выступает против специальных обязательств и регулирования отрасли со стороны правительства, так как подобное постановление позволит некоторым компаниям покупать топливо у «Нафтогаза» по цене существенно ниже рыночной, а также не предоставляет гарантий на оплату.

19 октября кабинет министров Украины повысил цены на газ для населения на 23,5%, объяснив это требованиями Международного валютного фонда (МВФ), который в противном случае откажет Киеву в новых кредитах. Как сообщали в «Нафтогазе», теперь украинцы будут платить 8,5 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров газа.

7 ноября стало известно, что компания «Нафтогаз» намерена взыскать с правительства Украины компенсацию в размере более 6,6 млрд гривен ($236 млн) в связи с поставками газа населению страны по ценам ниже рыночных.