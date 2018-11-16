На Украине открестились от подготовки детей-убийц в лагерях

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов считает неправдивой статью The Washington Post о детском лагере, созданном националистическими группировками, в котором детей учат убивать.

Материал появился в западной прессе 12 ноября. В статье говорилось, что в лагерях для детей в Тернопольской области националисты готовят профессиональных убийц. Отмечалось, что деньги на это выделяет министерство молодежи и спорта Украины и за несколько лет через подобное обучение прошли сотни детей в возрасте от 8 до 16 лет.

«Кроме того, что упомянутый лагерь (за счет участников, а не министерства) действительно происходил в июне в Тернопольской области, информация, предоставленная в этом материале, откровенно неправдивая», — написал Жданов в Facebook.

По словам украинского министра, деньги его ведомство выделяет только проектам, прошедшим конкурсный отбор, и в этом году 4 млн гривен ($150 тыс.) направили на «национально-патриотическое воспитание».

«Тернопольская областная молодежная организация «Сокол свободы» (о которой идет речь в статье. — Ред.) подавала документы на участие в конкурсе, но ее заявка была отклонена, и об этом указано в решении конкурсной комиссии», — добавил Жданов.

Ранее телеканал Euronews опубликовал кадры, на которых запечатлено, как в Тернопольской области детей учат стрелять из автомата Калашникова. При этом наставник из радикальной партии «Свобода» объясняет подросткам, что «стрелять можно по жителям ДНР и ЛНР».

В конце сентября украинский политолог Александр Охрименко отметил, что власти страны не препятствуют действиям радикалов, потому что это выгодно.





