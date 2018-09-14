Прямой эфир

В ДНР узнали о переброске артиллерии ВСУ к Мариуполю

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают артиллерию в район населенного пункта Урзуф у Мариуполя, заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в пятницу, 14 сентября. 

«К Мариуполю стягиваются 203-миллиметровые артиллерийские установки 2С7 «Пион» из состава 4-го самоходного артиллерийского дивизиона 43-й отдельной артиллерийской бригады», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей»

«Донбасс сплотился как никогда»
Глава парламента ДНР Денис Пушилин — о ситуации в республике после убийства Александра Захарченко

Он объяснил, что украинские силовики осуществляют этот маневр под прикрытием проведения соревнований на лучшую артиллерийскую батарею с 17 по 22 сентября.

Как подчеркнул Басурин, дальность стрельбы «Пионов» достигает 47 км, что позволит ВСУ нанести удары по Новоазовску.

Кроме того, Басурин добавил, что украинские военные за неделю более 140 раз нарушили режим прекращения огня и ранили мирного жителя 1958 года рождения

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. На волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них силовую операцию.

В преддверии нового учебного года 29 августа в регионе было объявлено очередное «школьное перемирие». Однако украинские силовики систематически нарушают режим прекращения огня.

Ранее в сентябре Басурин рассказал, что ВСУ готовят наступление на юг Донбасса. На первом этапе украинские силовики начнут артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем несколько бригад атакуют позиции республики. 

;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил дело против украинских силовиков за обстрел села в Донбассе
Боец ВСУ покончил с собой из-за издевательств командиров

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017