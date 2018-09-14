В ДНР узнали о переброске артиллерии ВСУ к Мариуполю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают артиллерию в район населенного пункта Урзуф у Мариуполя, заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в пятницу, 14 сентября.

«К Мариуполю стягиваются 203-миллиметровые артиллерийские установки 2С7 «Пион» из состава 4-го самоходного артиллерийского дивизиона 43-й отдельной артиллерийской бригады», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Он объяснил, что украинские силовики осуществляют этот маневр под прикрытием проведения соревнований на лучшую артиллерийскую батарею с 17 по 22 сентября.

Как подчеркнул Басурин, дальность стрельбы «Пионов» достигает 47 км, что позволит ВСУ нанести удары по Новоазовску.

Кроме того, Басурин добавил, что украинские военные за неделю более 140 раз нарушили режим прекращения огня и ранили мирного жителя 1958 года рождения.

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. На волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них силовую операцию.

В преддверии нового учебного года 29 августа в регионе было объявлено очередное «школьное перемирие». Однако украинские силовики систематически нарушают режим прекращения огня.

Ранее в сентябре Басурин рассказал, что ВСУ готовят наступление на юг Донбасса. На первом этапе украинские силовики начнут артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем несколько бригад атакуют позиции республики.

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