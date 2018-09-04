Басурин раскрыл план наступления ВСУ на Донбасс

Украинские силовики сформировали наступательную ударную группировку из более 12 тыс. человек и разместили ее на Мариупольском направлении. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, эта информация получена от источников из генерального штаба Вооруженных сил Украины, штаба операции Объединенных сил (ООС) и штабов соединений.

Басурин отметил, что на первом этапе наступления ВСУ начнут артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино выдвинется в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко атакует позиции республики по направлению поселка Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада использует отвлекающий маневр наступления в направлении Тельманово и обеспечит прикрытие левого фланга наступающей группировки.

Басурин уточнил, что цель операции — за пять суток выйти к российской границе. Далее, по его данным, захваченную территорию ДНР будут зачищать бойцы нацбатальона «Азов» и отряды 79-й десантно-штурмовой бригады.

Замкомандующего подчеркнул, что республика готова встретить украинских силовиков и защитить своих граждан, отмечает «Донецкое агентство новостей».

Воруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В конце апреля Киев сменил формат так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил в регионе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

31 августа 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.