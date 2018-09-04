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Басурин раскрыл план наступления ВСУ на Донбасс

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Украинские силовики сформировали наступательную ударную группировку из более 12 тыс. человек и разместили ее на Мариупольском направлении. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, эта информация получена от источников из генерального штаба Вооруженных сил Украины, штаба операции Объединенных сил (ООС) и штабов соединений. 

Басурин отметил, что на первом этапе наступления ВСУ начнут артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино выдвинется в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко атакует позиции республики по направлению поселка Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада использует отвлекающий маневр наступления в направлении Тельманово и обеспечит прикрытие левого фланга наступающей группировки.

Басурин уточнил, что цель операции — за пять суток выйти к российской границе. Далее, по его данным, захваченную территорию ДНР будут зачищать бойцы нацбатальона «Азов» и отряды 79-й десантно-штурмовой бригады.

Замкомандующего подчеркнул, что республика готова встретить украинских силовиков и защитить своих граждан, отмечает «Донецкое агентство новостей».

Воруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В конце апреля Киев сменил формат так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил в регионе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

31 августа 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.

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