Донецкий передел: что стоит за убийством Захарченко

«Услышала звук взрыва, когда вышла на улицу. Думала, что-то рядом рвануло, хотя живем на приличном расстоянии от бульвара Пушкина. Потом понеслись кареты скорой помощи», — так одна из жительниц Донецка говорит о теракте в центре города, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. В республике уже назначили исполняющего обязанности руководителя. Вооруженные силы ДНР в ночь на 1 сентября были подняты по тревоге, так как на линии разграничения замечено активное передвижение украинской техники. Портал IZ.ru выяснил подробности и возможные последствия убийства Захарченко.

Убийство на поминках

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке днем 31 августа. Непосредственной причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Министр доходов и сборов Александр Тимофеев (позывной Ташкент) при взрыве получил тяжелые ранения внутренних органов. Всего пострадали 11 человек.

Первоначально сообщалось, что взрыв прогремел в припаркованном около ресторана автомобиле. Позже советник Захарченко Александр Казаков уточнил, что бомба сработала внутри заведения. Источники IZ.ru в ДНР уточняют, что взрывное устройство было замаскировано под осветительный прибор. В свою очередь, исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подчеркнул, что Захарченко убили во время поминок по народному артисту СССР, уроженцу региона Иосифу Кобзону.

Бульвар Пушкина в Донецке — одна из самых оживленных улиц города. Здесь расположена резиденция Захарченко, штаб-квартиры миссий ОБСЕ и ООН, министерства и ведомства ДНР. Кафе «Сепар» пользовалось популярностью у руководства республики из-за милитаристской тематики: окна закрывали мешки с песком, счет приносили в гильзах, основанием столиков служили бочки с подогревом, а официанты одевались в камуфляж. Глава ДНР любил принимать здесь друзей и журналистов, часто заезжал обедать.

После убийства Донецк перевели на осадное положение. В столице республики отключили мобильную связь местного оператора «Феникс», ограничили въезд и выезд из города, закрыли границу и выезд в сторону украинских контрольно-пропускных пунктов. В Донецке объявлено чрезвычайное положение, продлен комендандтский час. Улицы городов наводнили силовики, в городе ведется поиск диверсионных групп.

Позывной Маэстро

После гибели Захарченко собрался Штаб территориальной обороны ДНР. Было принято решение возложить полномочия главы республики на вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Интересно, что новость о своем назначении на пресс-конференции он зачитал сам.

В биографической справке на сайте правительства ДНР указано, что Трапезникову 37 лет. С 2001 по 2005 год он был одним из руководителей фан-движения донецкого «Шахтера». После этого «занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах». С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка. После начала боевых действий служил в ополчении. В сентябре 2014 года назначен главой временной администрации Тельмановского района ДНР. С декабря 2014 года и по настоящее время занимал различные руководящие посты в администрации Захарченко. В апреле 2016 года назначен вице-премьером ДНР.

Украинский националистический сайт «Миротворец» сообщает, что Трапезников известен под позывным Маэстро. Вероятно, это связано с его увлечением игрой на гитаре. Чиновник, в частности, демонстрировал свое умение уже находясь в должности вице-премьера. В 2016 году он сыграл на улице Донецка песню собственного сочинения под названием «Поздно». Композиция позже появилась на канале министерства культуры ДНР на YouTube.

Кандидат из Ростова-на-Дону

После убийства начался ставший уже традиционным обвинительный пинг-понг. Москва и Донецк заявили о причастности к взрыву Киева. Дмитрий Трапезников объявил о том, что правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых в организации взрыва. По его словам, на допросе они подтвердили «причастность украинской стороны к преступлению». Следственный комитет России назвал произошедшее актом международного терроризма и возбудил дело по статье 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

Киевские политики стали говорить о внутренних разборках в ДНР и устранении Захарченко «московскими кураторами». Так, официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская предложила, что смерть главы ДНР стала «результатом междоусобных войн».

В Донецке действительно с начала лета говорили об обострении политической борьбы и возможном отстранении Захарченко от власти. Якобы у него установилось непонимание с другими руководителями ДНР. По некоторым данным, претендовать на пост главы республики могли председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий и бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Последний публично критиковал Захарченко, проявлял активность в соцсетях, но весной исчез из информационного пространства. В конце июля он объявился в Ростове-на-Дону, где присутствовал на открытии штаба организации ветеранов Донбасса. Ходаковского в ходе церемонии представили как «кандидата на пост главы ДНР». Впрочем, конкуренты вряд ли имеют ресурсы для организации покушения на тщательно охранявшегося руководителя республики. Россия же имеет достаточно влияния в регионе, чтобы решать вопросы без убийств.

Война под выборы

Главный вопрос: что будет дальше в зоне конфликта. Сразу после убийства в ДНР по тревоге подняли войска, так как заметили «интенсивное» перемещение техники ВСУ к линии разграничения. Впрочем, даже если сейчас обострения удастся избежать, то ситуация все равно останется взрывоопасной. Дело в том, что Захарченко — один из подписантов Минских соглашений. На основании именно этого документа строятся попытки достичь хотя бы минимальных договоренностей между сторонами.

Да, переговорщикам не удалось добиться даже выполнения первых пунктов — о прекращении огня, отводе вооружений. О реализации политической части договоренностей — о предоставлении Донбассу особого статуса, проведению конституционной реформы на Украине —не идет и речи. Однако альтернативы Минским соглашениям не существует. Отказ от них провоцирует новый виток напряженности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что убийство препятствует урегулированию конфликта. «Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны. Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей», — сказал он.

В этом смысле позиции сторон сильно различаются. Москве для сглаживания конфронтации с Западом важно хотя бы формальное перемирие. В Киеве соглашения ценностью не считают. Более того, 31 марта 2019 года на Украине состоятся выборы президента. Рейтинг Петра Порошенко ничтожно мал. Согласно одному из соцопросов, голосовать за него готовы всего 8,7 процентов избирателей. Бойня в Донбассе и неизбежный всплеск патриотических настроений — один из немногих шансов на победу. Обострение ситуации можно также использовать для введения военного положения и переноса выборов. Без войны шансы Порошенко на выборах минимальны.