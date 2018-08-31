Видео с места убийства Захарченко появилось в Сети
Первые видеокадры, сделанные на месте взрыва в Донецке, при котором погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, появились на сайте РЕН ТВ.
На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники спасательных и правоохранительных органов. Также можно сделать выводы и о мощности взрыва: взрывная волна выбила стекла и рамы в кафе «Сепар» и разрушила вход в заведение. Взрывом повреждены и стены кафе.
На видеоролике также видны несколько машин скорой помощи и пожарной службы.
Ранение в голову, которое при взрыве получил Захарченко, оказалось смертельным. Подозреваемые в организации взрыва задержаны, власти ДНР назвали произошедшее терактом.
Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин.