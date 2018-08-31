Путин прокомментировал гибель Захарченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

«Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей», — говорится в заявлении главы государства.

По словам Путина, «подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока». Эти люди, отметил он, делают ставку на дестабилизацию ситуации и на то, «чтобы поставить народ Донбасса на колени».

«Этого у них не получится», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», — заключил президент.

Глава ДНР погиб в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года. Представитель народного совета республики рассказала, что теперь его пост может занять один из заместителей председателя совмина ДНР.