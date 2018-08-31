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Названы возможные преемники Захарченко

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ДНР может стать один из заместителей председателя Совмина республики, рассказала представитель Народного совета ДНР.

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Такой пункт содержится в конституции республики, объяснила она.

В ДНР три зампредседателя Совмина — Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко и Дмитрий Трапезников, отмечает «РИА Новости».

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

Александр Захарченко возглавлял Донецкую Народную Республику с 4 ноября 2014 года.

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