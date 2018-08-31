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Советник главы МВД Украины сообщил, что у него нет подтверждения гибели Захарченко

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко могло быть инсценировкой ради «определенных целей». Такую точку зрения озвучил советник главы МВД Украины и нардеп из фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

«Ждем подтверждения факта гибели террориста Александра Захарченко. Пока я такого подтверждения от источников, заслуживающих доверие, не получил», — написал он в своем Facebook.

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Политик не исключил, что Захарченко могли устранить его товарищи, «не поделив какую-то сферу криминального бизнеса».

В связи с этим Геращенко призвал «дождаться похорон». 

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в ресторане «Сепар», который находился неподалеку от его резиденции. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

Александр Захарченко возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику с 4 ноября 2014 года.

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