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Власти ДНР назвали убийство Захарченко терактом

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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В администрации погибшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко квалифицировали взрыв в донецком кафе как теракт. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. 

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«К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются», — сказала собеседница агентства.

Взрыв в ресторане «Сепар», который находился неподалеку от резиденции Захарченко, произошел около 17:30. Глава ДНР получил смертельное ранение. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.  

Сейчас территория ресторана оцеплена полицией. На месте дежурит несколько машин скорой помощи.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.

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