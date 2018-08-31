Глава ДНР Захарченко погиб при взрыве в Донецке
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Об этом со ссылкой на силовые ведомства республики сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Захарченко смертельно ранен.
Взрыв произошел в кафе, расположенном в центре города недалеко от резиденции главы республики. По предварительным данным, жертвой стал один человек, трое пострадали.
Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.
22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое«школьное перемирие» с 29 августа.