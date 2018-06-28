Захарченко примет участие в выборах главы ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в ходе «прямой линии» с жителями региона заявил, что планирует участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году.

«Иду на выборы... Выборы всем необходимы даже в условиях военного положения. Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные», — приводит его слова «Интерфакс».

Политик подчеркнул, что мировое сообщество должно увидеть, что люди подтвердили результаты референдума.

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После окончания школы в 1991 году он продолжил учебу в Донецком техникуме промышленной автоматики по специальности «горный электромеханик». Первое время он работал в шахте, а затем поступил в Донецкий юридический институт МВД. Позже он занялся предпринимательской деятельностью, связанной с угольной отраслью.

В 2010 году в Донецке был создан филиал харьковской общественной организации «Оплот», которую возглавил Захарченко. Цель «Оплота» — оказание социальной, финансовой, юридической и психологической помощи семьям милиционеров, погибшим при выполнении своих обязанностей, а также воинам-инвалидам.

После госпереворота на Украине в 2014 году будущий политик примкнул к ополченцам Донбасса, которые отказались признавать новую киевскую власть.

После референдума о независимости ДНР в мае того же года Захарченко стал военным комендантом Донецка, а позже заместителем министра внутренних дел. Осенью прошли выборы главы ДНР, где за его кандидатуру отдали голос 75% избирателей новой республики.