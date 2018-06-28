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Ляшко назвал способ прекратить бардак на Украине

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко по случаю Дня Конституции страны предложил восстановить управляемость власти, чтобы прекратить бардак и хаос. 

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Программу политик изложил в своем Facebook. Основной его тезис — сделать президента главой государства и исполнительной власти, убрать должность премьера и сократить количество министерств до 10–12.

По его мнению, нужно зачистить и Верховную раду: уменьшить число депутатов с 450 до 250, запретить избираться в парламент более двух раз, ввести механизм отзыва законодателей.

В заключение Ляшко предлагает освободить от должностей всех судей и прокуроров, избрать новых на прямых общенародных выборах, а не назначать, как сейчас.

Политик уверен, что его программа поможет восстановить порядок, установить управляемость системы власти, позволит возродить Украину и сделать ее сильной. 

Ранее в июне глава украинской СНБО Александр Турчинов пожаловался на большое число позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в украинской политике.

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