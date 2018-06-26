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Большинство украинцев считают неправильным путь страны

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Большинство населения Украины (76%) считает, что страна идет в неправильном направлении, показывает опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг». Его результаты публикует издание «Украинские вести».

Лишь 13% считают, что в стране всё нормально. Еще 11% опрошенных затрудняются с оценками в этом вопросе.

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Почти 60% участвовавших в опросе украинцев говорят об ухудшении благосостояния их семей за последние полгода, еще 30% — об отсутствии изменений и только 8% почувствовали улучшение своего экономического положения.

Важнейшей государственной проблемой в глазах большинства граждан (78%) остается война в Донбассе. О взяточничестве и коррупции говорят 55% респондентов, о безработице — 29%.

Примечательно, что куда более благосклонно к властям относятся жители центральных и западных регионов, а вот на юге страны высок уровень критики.

В мае на Украине проходил аналогичный опрос, который показал схожие результаты. Так, недовольными политикой страны по-прежнему были две трети украинцев.

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