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Жириновский предрек Украине судьбу «чемодана без ручки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Европа со временем бросит Украину как чемодан без ручки, поскольку от нее одни проблемы, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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Так он прокомментировал очередные санкции Украины, под которые попали российские  политические партии и организации. Среди них — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», ЦИК, «Боевое братство» и Союз ветеранов Афганистана.

Глава ЛДПР пояснил, что партия не признала  госпереворот на Украине, поэтому считает для себе решения нынешней украинской власти нелегитимными. 

«Вся Украина — это failed state, провалившееся государство, и существует только за счет дотаций из Евросоюза. Но европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы, и рано или поздно (Европа) бросит этот чемодан без ручки», — приводит слова Жириновского «РИА Новости».

Далее политик ожидает, что большая часть Украины по примеру Крыма вернется в Россию, а ЛДПР будет там иметь мощную фракцию. 

Киев вводит различные антироссийские санкции с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация в Донбассе. В санкционном списке теперь числятся 1759 человек и 786 организаций.

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