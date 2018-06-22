Жириновский предрек Украине судьбу «чемодана без ручки»

Европа со временем бросит Украину как чемодан без ручки, поскольку от нее одни проблемы, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Так он прокомментировал очередные санкции Украины, под которые попали российские политические партии и организации. Среди них — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», ЦИК, «Боевое братство» и Союз ветеранов Афганистана.

Глава ЛДПР пояснил, что партия не признала госпереворот на Украине, поэтому считает для себе решения нынешней украинской власти нелегитимными.

«Вся Украина — это failed state, провалившееся государство, и существует только за счет дотаций из Евросоюза. Но европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы, и рано или поздно (Европа) бросит этот чемодан без ручки», — приводит слова Жириновского «РИА Новости».

Далее политик ожидает, что большая часть Украины по примеру Крыма вернется в Россию, а ЛДПР будет там иметь мощную фракцию.

Киев вводит различные антироссийские санкции с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация в Донбассе. В санкционном списке теперь числятся 1759 человек и 786 организаций.