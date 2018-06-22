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В Госдуме посмеялись над очередными санкциями Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Киев пытается отчаянно привлечь внимание Запада, вводя неадекватные с правовой точки зрения санкции против российских политических партий, заявил единоросс, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

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Так он прокомментировал очередные ограничительные меры Украины против России, под которые, в частности, попали «Единая Россия», ЦИК и ее глава Элла Памфилова, крымский избирком и порядка ста его сотрудников, «Боевое братство» и Союз ветеранов Афганистана. 

«Странные и нелепые санкции, которые так называемое руководство Украины ввело против «Единой России», никак не отразятся на деятельности нашей партии и не повлияют на нашу позицию в вопросах внешней политики», — приводит слова Железняка «РИА Новости».

Он пояснил, что «Единая Россия» не ведет никакой деятельности на Украине и не может иметь там никаких активов и счетов про российскому законодательству. 

Санкции в отношении РФ Киев и ряд западных стран вводят с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация на юго-востоке Украины. В санкционном перечне теперь числятся 1759 человек и 786 организаций.

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