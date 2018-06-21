Верховная рада закрепила курс на вступление в НАТО

Верховная рада Украины приняла закон о нацбезопасности, главная задача которого — создать условия для адаптации украинского сектора безопасности к стандартам НАТО. Об этом пишет издание Liga.net.

В первом чтении документ был принят еще 5 апреля. Сегодня, во втором чтении, за него проголосовали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226. Теперь закон осталось подписать президенту Украины Петру Порошенко.

Так, в состав сектора безопасности и обороны теперь входят Минобороны, ВСУ, Спецслужба транспорта, МВД, нацгвардия, нацполиция, Госпогранслужба, ГСЧС, Миграционная служба, СБУ, Управление госохраны, Госслужба спецсвязи, аппарат СНБО и структуры разведки.

Перед Минобороны поставлена задача формирования госполитики по вопросам безопасности в военной сфере. При этом глава ведомства назначается парламентом по представлению президента из числа гражданских. Так же назначаются и его заместители.

Финансирование сектора безопасности и обороны составляет не меньше 5% планового ВВП (из них не меньше 3% выделяется на силы обороны).

Также предусмотрен гражданский контроль за оборонным сектором, который может быть ограничен только законом о государственной тайне.

Законом также определяются полномочия Службы безопасности Украины (СБУ), среди которых больше не будет борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Контролировать ведомство будет парламент.

Дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины, были приняты еще в июне 2016 года. Для этого Киев должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами натовских государств. В марте Украине удалось получить статус «аспиранта» в альянсе.