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Украина расширила санкционные списки против России

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в перечень, в котором теперь числятся 1759 человек и 786 организаций.

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Ограничительные меры вводятся в отношении семи российских политических партий. Согласно решению, у всех фракций должны быть заблокированы активы на территории Украины. Кроме того, им запрещен вывод капитала за пределы страны и ограничена выдача наличности по банковским картам.

Действие санкций распространяется и на Центральную избирательную комиссию и ее главу Эллу Памфилову, сообщает ТАСС. Кроме того, в списке оказались избирательная комиссия Республики Крым, ее секретарь Майя Гришина и порядка ста его сотрудников.

Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении нескольких российских предпринимателей. Санкции коснулись и нескольких российских общественных организаций, в том числе «Боевого братства» и Союза ветеранов Афганистана.

Ограничительные меры вводятся сроком на три года.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко решение киевских властей назвал ничего не значащим. Он подчеркнул, что никаких счетов и активов у партии на Украине «не было и нет».

Ранее Совет ЕС продлил на год санкции по Крыму и Севастополю. Ограничительными мерами предусмотрен запрет на импорт в Евросоюз любой крымской продукции.

Санкции в отношении РФ Киев и ряд западных стран вводят с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация на западе Украины.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины.

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