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Депутат Европарламента рассказал о возможном снятии санкций с России

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио заявил о том, что европейские страны должны быть заинтересованы в «дипломатической и коммерческой разрядке» в отношениях с Россией.

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По мнению Боргезио, в первую очередь в снятии санкций с РФ должны быть заинтересованы «европейские страны с сильной экспортной составляющей», в частности Франция и Германия. При этом он отметил, что поскольку антироссийские санкции недавно были продлены еще на год, то их пересмотр можно будет всерьез рассматривать лишь на саммите Совета Европы в июне–июле 2019 года, сообщает .

Ранее совет ЕС продлил на год санкции по Крыму и Севастополю. Ограничительными мерами предусмотрен запрет на импорт в Евросоюз любой крымской продукции. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещено инвестировать в Крым или Севастополь и покупать на полуострове недвижимость.

Евросоюз вводит санкции в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация на западе Украины.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины. 

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