Губернатор Севастополя отреагировал на продление санкций ЕС

Продление Евросоюзом санкций в отношении Крыма и Севастополя не скажется на развитии полуострова. Об этом заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Мы уверены в том, что справимся с задачами развития экономики», — заявил он «РИА Новости» в ответ на вопрос о последствиях продолжения Западом санкционной политики в отношении России.

18 июня Совет ЕС продлил на год действие односторонних санкций в отношении Крыма и Севастополя. Ограничения предусматривают запрет на импорт в страны Евросоюза любой крымской продукции. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещается инвестировать в Крым или Севастополь и покупать недвижимость на полуострове.

Решение приветсвовали президент Украины Петр Порошенко и глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. В Совете Федерации РФ отметили, что санкционная политика Запада больше ударит по карманам самих европейцев.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.