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Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

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Совет Европейского союза продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, говорится в распространенном 18 июня заявлении законодательного органа.

Теперь ограничительные меры действуют до 23 июня 2019 года. Решение принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.

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«Четыре года спустя после нелегального присоединения Автономной республики Крым и города Севастополя Россией ЕС заявляет, что продолжает не признавать и осуждает это нарушение международного права», — говорится в документе.

Москва неоднократно отмечала, что Крым вошел в состав России после проведения референдума, на котором были соблюдены все международные нормы.

Вводимые санкции ограничены территорией Крыма и Севастополя. Они включают запрет на импорт в ЕС любой крымской продукции.

Также европейским гражданам и компаниям запрещено инвестировать в Крым или Севастополь, покупать недвижимость, финансировать крымские компании.

Европейским компаниям также запрещено оказывать туристические услуги в Крыму или Севастополе. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки.

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