В Сербии проголосуют за Крым

Оппозиционная Сербская радикальная партия (вторая по численности в парламенте) призвала правительство и президента страны признать Крым неотъемлемой частью РФ. Кроме того, СРП вынесет вопрос о статусе полуострова на голосование в парламенте. Об этом «Известиям» сообщил лидер партии Александр Шешель. По его мнению, для того чтобы Сербия признала результаты референдума 2014 года, сегодня нет никаких препятствий.

СРП обратилась к президенту Сербии Александру Вучичу, премьер-министру Ане Брнабич и главе МИДа Ивице Дачичу 7 июня во время заседания Народной скупщины (парламента страны). С призывом признать Крым неотъемлемой частью России выступил лидер главной оппозиционной силы в Сербии Александр Шешель.

— Россия всегда была для Сербии ключевым партнером. Это факт, который подтверждает история. Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии. Тем не менее Сербия по факту не признает территориальную целостность Российской Федерации. Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России, — заявил «Известиям» Александр Шешель. — Поэтому вопрос о статусе Крыма будет вынесен нашей партией на голосование в сентябре текущего года. К этому времени мы подготовим полноценную резолюцию.

Обращение оппозиции последовало после заявления Александра Вучича о том, что Сербия не может признать Крым российским. По его словам, в таком случае Белграду придется предоставить независимость региону Косово и Метохии (КиМ). В 2008 году Косово в одностороннем порядке при поддержке Запада провозгласило суверенитет. Однако согласно сербской конституции, автономия КиМ по-прежнему остается неотъемлемой частью страны. Россия — одно из немногих государств, солидарных с Белградом в этом вопросе, и «Сербия находится в нелегком положении», не признавая Крым российской территорией, заявили «Известиям» два источника в правительстве страны.

По мнению Александра Шешеля, для того чтобы Сербия не признавала вхождение полуострова в состав РФ в 2014 году, нет никаких оснований.

— В Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей высказались за восстановление исторических связей с Россией. Кроме того, все прекрасно понимают, в каких условиях крымчане принимали решение — когда в Киеве царила анархия, а русофобия набирала обороты. Поэтому Белград не должен поддаваться давлению Евросоюза и НАТО, — заявил сербский парламентарий.

Сравнивать ситуации с Крымом и Косово совершенно неправильно, считает и профессор МГИМО Елена Пономарева. Сербия не признает Крым прежде всего из-за того, что на нее оказывается очень сильное влияние как со стороны ЕС, так и со стороны США, пояснила она «Известиям».

— Если вы признаете Крым, то должны признать Косово — это фантастическая геополитическая ловушка. Республика Косово возникла в результате прямой агрессии против Югославии. Произошло отторжение автономного края Косово и Метохии, который являлся исторической родиной сербов. Там самая большая концентрация православных памятников в Европе. С этой точки зрения мирное, принятое на основании референдума решение народа Крыма о воссоединении с Россией нельзя сопоставлять с произошедшим в Косово, — отметила эксперт.

Политолог также добавила, что сегодня Косово превратилось в «нарко-террористическое государство».

— Это анклав по распространению террористической угрозы и наркотиков. Там существует несколько лагерей по подготовке джихадистов, которые воюют на Ближнем Востоке и могут стать серьезной угрозой для Европы. На территории нынешнего псевдогосударства осуществляется широкий спектр нелегальной деятельности: торговля людьми, контрафактной продукцией и оружием, процветает проституция. Поэтому Косово нельзя сравнивать с Крымом ни по каким параметрам, — сказала Елена Пономарева.

Глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич в беседе с «Известиями» отметил, что, согласно данным различных соцопросов, около 90% сербов считают Крым российским.

— Народ в Сербии понимает, что сегодня проводить параллель между Косово и Крымом можно только в том случае, если Косово вернется в состав Сербии, как Крым вернулся к России, — подчеркнул он.

Сербская радикальная партия обладает большим влиянием и авторитетом в стране. Два последних президента Сербии — Томислав Николич и Александр Вучич — ранее занимали руководящие посты в СРП, где и сделали свои первые шаги в большой политике. Поэтому к мнению партии по внутренним и международным делам традиционно прислушиваются в сербском обществе. Стоит отметить, что основатель СРП Воислав Шешель, которого Гаагский трибунал обвинял в военных преступлениях на территории бывшей Югославии, в 2014 году вернулся в страну в статусе едва ли не национального героя и в 2016-м был полностью оправдан.

В 2014 году Сербия в отличие от большинства западных стран воздержалась от обвинений Москвы в «аннексии Крыма» и отказалась вводить антироссийские санкции. Тем не менее официально результаты крымского референдума Белград пока не признал.