ЕС может одобрить продление санкций против РФ на предстоящем саммите

Лидеры Евросоюза на предстоящем саммите могут «дать политическое одобрение» продлению антироссийских санкций, связанных с Украиной, рассказал представитель пресс-службы Европейского совета.

«В соответствии с предыдущими заседаниями Евросовета я ожидаю, что лидеры дадут политическое одобрение на продление санкций, связанных с Украиной и Крымом», — приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем собеседник агентства уточнил, что официально вопрос о санкциях не стоит в повестке дня, но обсуждение последствий атаки в Солсбери — да.

Лидеры 28 стран Евросоюза встретятся 28–29 июня в Брюсселе. Идею обсудить ужесточение антироссийских санкций подала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

С 2014 года ЕС поэтапно вводит в отношении России ограничительные меры из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в ответ на недружественные меры со стороны США и других стран. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции. Антисанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, например лекарства.