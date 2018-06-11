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Эксперт оценил масштаб новых антироссийских санкций США

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Фото: youtube.com
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Новые антироссийские санкции, введенные минфином США, не являются критическими. Такое мнение озвучил член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. 

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«США шаг за шагом вводят санкции разного плана. Они касаются наших центров, связанных с военными, энергетическими и IT-технологиями, но они не наносят значимый удар», — приводит его слова RT.

Эксперт пояснил, что хотя президент США Дональд Трамп готовится к продолжению диалога с РФ, всё его окружение настроено категорично. 

«Они полагают, что чем больше давления будет оказано, тем более сговорчивой будет Россия. На самом деле они идут по классической переговорной стратегии, которая называется: «Чем хуже — тем лучше», — резюмировал Судаков.

11 июня США внесли в санкционные списки еще трех россиян и три российские компании. Ведомство уточняет, что причиной введения ограничения стала причастность физлиц и компаний к кибератакам.

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