Эксперт оценил масштаб новых антироссийских санкций США

Новые антироссийские санкции, введенные минфином США, не являются критическими. Такое мнение озвучил член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«США шаг за шагом вводят санкции разного плана. Они касаются наших центров, связанных с военными, энергетическими и IT-технологиями, но они не наносят значимый удар», — приводит его слова RT.

Эксперт пояснил, что хотя президент США Дональд Трамп готовится к продолжению диалога с РФ, всё его окружение настроено категорично.

«Они полагают, что чем больше давления будет оказано, тем более сговорчивой будет Россия. На самом деле они идут по классической переговорной стратегии, которая называется: «Чем хуже — тем лучше», — резюмировал Судаков.

11 июня США внесли в санкционные списки еще трех россиян и три российские компании. Ведомство уточняет, что причиной введения ограничения стала причастность физлиц и компаний к кибератакам.