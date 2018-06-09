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‍Глава итальянских промышленников высказался за отмену санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Президент итальянской ассоциации промышленников Confindustria Винченцо Бочча высказался за отмену антироссийских санкций.

«Санкции в отношении России с экономической точки зрения следовало бы отменить, потому что Италия в значительной степени зависит от экспорта», — приводит его слова агентство ANSA.

Бочча добавил, что делать это необходимо в компании с европейскими партнерами. Он высказал позицию, что на любые вызовы, в том числе на протекционные шаги других, нужно отвечать «в общеевропейском ключе».

5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. Позже он сообщил, что Италия рассмотрит возможность наложения вето на продление ограничительных мер в отношении Москвы.

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