США расширили санкционный список против России

США внесли в санкционные списки еще трех россиян и три российские компании, говорится в заявлении американского минфина.

Под ограничения попали Олег Чирков, Александр Трибун и Владимир Каганский. По данным ведомства, все они связаны с компанией Дайвтехноцентр, указывает «РИА Новости».

В перечень минфина также занесли компании Дайвтехноцентр, НИИ Квант и Digital Security, которые, по утверждению американцев, связаны с ФСБ.

Последний раз Минфин США расширял антироссийские санкции 6 апреля. В список попали 26 физических и 15 юридических лиц из России.

В ответ на недружественные действия Вашингтона депутаты Госдумы разработали законопроект об антисанкциях, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 июня. В тот же день закон вступил в силу.

В соответствии с документом кабмин получит возможность вводить различные ограничительные меры. При этом они не коснутся жизненно необходимых товаров, например, лекарств.