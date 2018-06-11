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США расширили санкционный список против России

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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США внесли в санкционные списки еще трех россиян и три российские компании, говорится в заявлении американского минфина. 

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Под ограничения попали Олег Чирков, Александр Трибун и Владимир Каганский. По данным ведомства, все  они связаны с компанией Дайвтехноцентр, указывает «РИА Новости».

В перечень минфина также занесли компании Дайвтехноцентр, НИИ Квант и Digital Security, которые, по утверждению американцев, связаны с ФСБ. 

Последний раз Минфин США расширял антироссийские санкции 6 апреля. В список попали  26 физических и 15 юридических лиц из России.

В ответ на недружественные действия Вашингтона депутаты Госдумы разработали законопроект об антисанкциях, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 июня. В тот же день закон вступил в силу. 

В соответствии с документом кабмин получит возможность вводить различные ограничительные меры. При этом они не коснутся жизненно необходимых товаров, например, лекарств.

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