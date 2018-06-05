Газ против санкций

Австрийские партнеры поддерживают российские планы по наращиванию поставок газа европейским потребителям, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в республику. Многие вопросы сегодня можно решить только вместе с Россией, признал его австрийский коллега Александр Ван дер Беллен. Он подтвердил настрой на расширение сотрудничества, однако заметил, что в вопросе санкций страна по-прежнему будет придерживаться позиции ЕС.

Поездка в Австрию стала первым зарубежным визитом Владимира Путина после инаугурации. Его приурочили к 50-летию начала поставок российского газа — в 1968 году именно Австрийская Республика первой в Западной Европе заключила газовый контракт с СССР.

С того момента на рынок этого европейского государства было экспортировано более 200 млрд куб. м природного газа, рассказал Владимир Путин по итогам переговоров с президентом республики Александром Ван дер Белленом. Голубое топливо будет и дальше поступать из РФ на австрийский рынок: в ходе визита российского лидера «Газпром экспорт» и компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH подписали соглашение о поставках на срок до 2040 года.

— Австрия превратилась в один из ключевых, если не сказать, в один из самых главных узлов транспортировки российского газа в Западную Европу и играет важную роль в обеспечении энергобезопасности всего европейского континента, — подчеркнул Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Он отметил, что австрийские партнеры поддерживают российские планы по наращиванию поставок газа европейским потребителям, в том числе в рамках «Северного потока – 2» и других энергетических и инфраструктурных проектов.

Двустороннее взаимодействие, подчеркнул Владимир Путин, планируется развивать и в других отраслях.

— Глава Австрийской Республики выразил твердый настрой, который я полностью поддерживаю, на расширение всего комплекса двусторонних отношений между Россией и Австрийской Республикой. Для этого имеются хорошие предпосылки, — заявил российский лидер.

В свою очередь, Александр Ван дер Беллен подчеркнул, что диалог с Москвой важен не только для Австрии, но и для ЕС. По его словам, Россия — это неотъемлемая часть Европы.

— Мир во всей Европе возможен только с Россией, и ряд международных проблем можно решить только вместе с Россией, — заявил он.

В то же время Александр Ван дер Беллен признался, что Австрия пока не планирует отходить от общей политики Евросоюза в вопросах антироссийских санкций. Через месяц страна станет председателем в Совете ЕС, напомнил он.

— Австрия обязалась внести вклад в разрядку напряженности. Но надо сказать, что Австрия в вопросе санкций придерживается линии ЕС, — отметил австрийский президент.

Помимо главы республики российский лидер встретился с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Он подтвердил позицию по поводу санкций: страна будет поддерживать позицию ЕС в этом вопросе.

— Одновременно мы также надеемся, что благодаря более интенсивному диалогу будет достигнут прогресс между Европейским союзом и Россией, — заявил Себастьян Курц.

В рамках визита российский лидер встретился и с представителями бизнеса Австрии. Он заверил предпринимателей, что Россия будет делать всё необходимое, чтобы бизнес — в том числе и австрийский — комфортно чувствовал себя на российском рынке. По его словам, власти продолжат либерализацию законодательства в сфере предпринимательства, снижение административной и налоговой нагрузки и совершенствование финансово-кредитной и банковской системы.