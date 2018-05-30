«Вскоре страны начнут требовать ослабления санкционного режима»

Крым после воссоединения с РФ развивается с каждым годом, заявил вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер. В интервью «Известиям» он также рассказал о необходимости для Австрии сохранить военный нейтралитет, поэтапном снятии антироссийских санкций, сотрудничестве Линца и Нижнего Новгорода и запрете на въезд на Украину.

— В этом году вы приняли участие в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме. Какие впечатления у вас сложились от посещения полуострова?

— Крым всегда был и остается очень красивыми местом. Сравнивая с предыдущим годом, я заметил улучшение инфраструктуры. У меня также была возможность пообщаться с местными жителями, которые отметили общее улучшение уровня жизни на полуострове. Ведь с каждым годом увеличивается приток инвестиций не только из государственного, но и частного сектора. Тем самым регион постоянно развивается.

— По вашему мнению, модернизация как-то связана с воссоединением полуострова с РФ в марте 2014 года?

— Действительно, кажется, что многие проекты, которые игнорировались в течение многих лет украинской стороной, осуществляются только сейчас. При этом речь идет не только о реализации таких масштабных проектов, как строительство Крымского моста, но и об улучшении общей атмосферы на полуострове. Растет количество рабочих мест, жителям региона повышают зарплаты, у них появляется всё больше возможностей для самореализации. Это все заметно. Конечно, процесс модернизации не закончен. На это требуется много времени, особенно когда необходимо догонять упущенное время.

— На многих западных политиков оказывалось давление из-за их решения поехать в Крым. Вас это коснулось?

— Хотелось бы отметить, что я из города Линц, который в прошлом году принял резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций. Мы понимаем, что необходимо сотрудничать с Россией. Ведь санкции имеют негативный эффект не только для россиян, но и для граждан Австрии. Кроме того, политики и чиновники не должны только сидеть в своих офисах и удалено решать проблемы. Необходимо выезжать за границу, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Конечно, всегда найдутся люди, которые будут выступать против поездок европейских политиков в Крым. Однако возникает вопрос: зачем скрывать правду? Поэтому европейским политикам надо ездить в Крым, чтобы увидеть всё своими глазами.

— Из-за посещения полуострова вам закрыли въезд на Украину…

— Это проблема, которая связанна с нынешним правительством в Киеве. Но я знаю очень много украинцев, включая политиков, которые не хотят конфронтации, а напротив, выступают за налаживание отношений с Россией.

— Вы сказали, что санкции наносят ущерб всем сторонам. Когда, по вашему мнению, они будут отменены?

— Если бы это зависело от меня, то сегодня или завтра (смеется). К сожалению, я не вправе принимать подобные решения. Тем не менее уверен, что руководство многих европейских стран придет к пониманию, что продолжение политики рестрикций — путь в никуда. Вскоре страны начнут требовать от Брюсселя ослабления санкционного режима. Немедленного снятия всех ограничений ожидать не стоит, так как много политиков боятся потерять лицо. Ведь на протяжении нескольких лет они утверждали, что надо наказать Россию и всячески оправдывали политику санкций. Теперь, конечно, трудно признать, что всё это было бессмысленно, а санкции навредили самому Евросоюзу. Нам нужен конструктивный диалог с Москвой. Ведь Россия для Европы партнер не только в экономическом плане, но и эмоциональном. То есть Россия — неотъемлемая часть Европы и нынешние политики своими действиями не должны разрушать мосты дружбы, которые возводились долгие годы.

Кстати, я очень горжусь решением нашего правительства не высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». В наше напряженное время особенно важна роль дипломатов, которые являются главными связными в отношениях между странами. Объявлять их персонами нон грата на основе чьих-то домыслов — неприемлемо. Вначале всегда важно тщательно проанализировать ситуацию, и только потом действовать. Это касается не только данного инцидента, но и ситуации с обвинением Сирии в якобы использовании химического оружия. Резкие шаги редко приводят к успеху. Достаточно посмотреть на другие государства региона, куда хотели экспортировать демократию, значительно ухудшив ситуацию в конкретных странах.

— Австрия — нейтральное государство. Думаете, что страна сможет удержать этот статус в условиях давления НАТО и стремления ЕС расширять свои военные возможности?

— Австрия должна остаться нейтральным государством и сохранить этот статус как можно дольше. Мы маленькая страна и должны любые проблемы решать дипломатически, а не силой. Однако хочу отметить, что любые военные действия, кем бы они ни осуществлялись, должны реализоваться только при согласии СБ ООН.

— Город-побратим Линца – Нижний Новгород. Вы планируете реализацию конкретных проектов с этим городом?

— У нас действует множество программ по обмену студентами, которые мы постоянно расширяем и стараемся улучшить. В настоящий момент мы планируем сделать их доступными не только для студентов высших учебных заведений, но и для школьников.