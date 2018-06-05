«Газпром» продлил контракт на поставку российского газа в Австрию до 2040 года

Австрия продлила контракт с «Газпромом» по поставкам газа до 2040 года, документ подписали председатель правления российской компании Алексей Миллер и глава энергетического концерна OMV Райнер Зеле.

О продлении действия договора на поставку газа стало известно после переговоров президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает «РИА Новости».

Путин 5 июня прибыл в Австрию с рабочим визитом. Это первая поездка российского лидера за рубеж после вступления в должность, она приурочена к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

В преддверии визита глава государства заявил, что Австрия является доверенным партнером России в Евросоюзе.