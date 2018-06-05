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Курц назвал Россию супердержавой и призвал внести вклад в поддержание мира

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Россия как супердержава несет большую ответственность в деле поддержания мира в горячих точках планеты, заявил 5 июня канцлер Австрии Ceбаcтьян Курц.

«Как супердержава Россия не только играет большую роль в горячих точках, в Сирии, на востоке Украины и в других, но она несет значительную ответственность», — сказал политик на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Он также выразил надежду, что «Россия внесет вклад в то, чтобы люди там могли жить так, как им хотелось бы, а именно в мире», передает ТАСС.

Путин 5 июня прибыл в Австрию с рабочим визитом. Это первая поездка российского лидера за рубеж после вступления в должность. 

В пресс-службе Кремля отмечали, что президент России обсудит в Австрии вопросы развития отношений двух стран, а также обменяется мнениями по международной повестке дня. Визит Путина приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

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