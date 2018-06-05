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Путин прибыл в Австрию с рабочим визитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин во вторник, 5 июня, прибыл в Австрию с рабочим визитом. Это первая поездка российского лидера за рубеж после вступления в должность.

Самолет приземлился в аэропорту Швехат, после чего Путин отправился ко дворцу Хофбург, где у него запланирована встреча с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщает ТАСС.

Президента России встретили во внутреннем дворе дворца гимном РФ, который исполнил военный оркестр отдельного гвардейского полка при президенте Австрии.

После совместного фотографирования Путин и Ван дер Беллен отправились на переговоры в узком составе. Затем президент России встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Встреча также пройдет во дворце Хофбург.

В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин обсудит с коллегами из Австрии вопросы развития российско-австрийских отношений, а также обменяется мнениями по международной повестке дня. Сам визит президента России приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

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