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Путин в Вене 5 июня встретится с канцлером Австрии

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Фото: Global Look Press/Thierry Roge
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Президент России Владимир Путин совершит 5 июня рабочий визит в Вену, где проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Как указано в сообщении на сайте администрации главы государства, в этот же день запланированы переговоры с Федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом.

Стороны намерены «обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня».

В рамках визита в Вену российский лидер встретится с предпринимателями из России и Австрии и обсудит с ними вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, одной из тем беседы станет 50-летие с начала поставок природного газа из СССР в Европу.

Ранее, 28 мая, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что США становятся всё более ненадежным партнером для Европы, и призвал страны ЕС к единству.

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