Путин ответил на вопросы журналиста телеканала ORF перед визитом в Австрию
Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF перед визитом в Австрию, который запланирован на 5 июня. Вопросы российскому лидеру задавал журналист Армин Вольф.
В начале интервью журналист обратил внимание на то, что после переизбрания свой первый зарубежный визит Владимир Путин совершит в Австрию.
«У нас с Австрией давние, очень хорошие, глубокие отношения. Австрия — наш традиционный и надежный партнер в Европе» – сказал российский лидер.
Он отметил, что диалог между двумя странами не прерывался, даже несмотря на «сложности предыдущих лет», а товарооборот с Австрией за 2017 год вырос на 40,5%;
Вольф задавал Путину различные вопросы, в числе которых «вмешательство» России в выборы в других странах, ситуация в КНДР, присоединение Крыма к России и многое другое.
Полная расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля.
Во время своего визита в Вену Путин планирует встретиться с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.