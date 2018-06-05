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Путин ответил на вопросы журналиста телеканала ORF перед визитом в Австрию

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Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF перед визитом в Австрию, который запланирован на 5 июня. Вопросы российскому лидеру задавал журналист Армин Вольф.

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В начале интервью журналист обратил внимание на то, что после переизбрания свой первый зарубежный визит Владимир Путин совершит в Австрию.

«У нас с Австрией давние, очень хорошие, глубокие отношения. Австрия — наш традиционный и надежный партнер в Европе» – сказал российский лидер.

Он отметил, что диалог между двумя странами не прерывался, даже несмотря на «сложности предыдущих лет», а товарооборот с Австрией за 2017 год вырос на 40,5%; 

Вольф задавал Путину различные вопросы, в числе которых «вмешательство» России в выборы  в других странах, ситуация в КНДР, присоединение Крыма к России и многое другое. 

Полная расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля

Во время своего визита в Вену Путин планирует встретиться с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

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