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В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с президентом Южной Кореи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин планирует провести рабочую встречу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который посетит Москву в период чемпионата мира по футболу.

«Возможность этой встречи прорабатывается», — сказал «Интерфаксу» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

По данным СМИ, визит южнокорейского президента намечен на 21–23 июня. Планируется, что 21 июня Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Госдумы

Южнокорейский лидер посетит Россию по приглашению Путина, которое было передано в начале 2018 года.

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