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Путин переадресовал Пригожину вопрос о «фабрике троллей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин переадресовал вопрос о «фабрике троллей» ресторатору Евгению Пригожину, отметив, что государство не имеет никакого отношения к этому.

В ходе интервью австрийской телерадиокомпании ORF, отвечая на вопрос журналиста Армина Вольфа об отношении к бизнесмену Пригожину, который, по данным западных СМИ, содержит «фабрику троллей», Путин заявил, что государство не имеет к этому никакого отношения и предложил поинтересоваться у самого предпринимателя.

6 апреля Вашингтон объявил о расширении пакета антироссийских санкций в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине».

Позднее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции Соединенных Штатов Америки и ряда европейских стран. Документ предполагает введение запрета на ввоз табачной, алкогольной и сельхозпродукции из США, а также ограничение импорта лекарств, металлов и ракетных двигателей.

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