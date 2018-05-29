Глава МИД Польши призвал к усилению антироссийских санкций

О необходимости продления санкционной политики в отношении России заявил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Дипломат заявил об этом в ходе беседы с журналистами в Брюсселе.

Глава МИД Польши отметил, что для смягчения санкций необходимо, чтобы Москва «изменила свое поведение в международной системе, но ничего на это не указывает», передает RT.

Чапутович добавил, что поднимет в рамках ООН вопрос о ситуации на Украине во время своего предстоящего визита в Нью-Йорк, добавляет «Федеральное агентство новостей».

В мае министерство иностранных дел Польши выступило с осуждением строительства и открытия Россией моста через Керченский пролив. Действия России «делают все более трудным достижение мирного решения, которое соответствовало бы интересам Украины», заявили в ведомстве.