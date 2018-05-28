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Польша хочет заплатить $2 млрд за создание постоянной военной базы США

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Фото: Global Look Press/Shealah Craighead
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Польское правительство готово выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США.

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Как пишет издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши, правительство страны готово разделить затраты «на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США».

Уточняется, что предложение о создании американской военной базы «обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше». 

В документах минобороны представлен план расположения военных объектов, госпиталей и школ, спортивных залов для персонала и их семей. Предложение было направлено американской администрации и конгрессу.

В начале мая США начали переброску в Европу 1-й танковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve. В регион направляется около 3,5–4 тыс. солдат вместе с оборудованием. Конечным пунктом переправки сил является Польша.

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