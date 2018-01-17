Сенатор сравнил действия МИД Польши с зачистками большевиков

Намерения нового главы МИД Польши Яцека Чапутовича провести в министерстве кадровые перестановки, в ходе которых будут уволены в основном выпускники МГИМО, «смахивают на действия большевиков после октябрьской революции, когда впервые в истории России произошла полная замена дипломатического аппарата», заявил на своей странице в Facebook глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По мнению сенатора, кадровый разгон дипведомства вызван сложностями в работе с адекватными дипломатами, которые «знают реальную Россию, а не ее демонический образ».

«Обучавшиеся в нашей стране, похоже, мешают властям своей страны: они знают реальную Россию, а не ее демонический образ, рисуемый политиками и СМИ в Польше и не только. Они знают россиян, как с ними вести диалог и договариваться. Знают, что тут не инопланетяне и не ощерившиеся волки, а такие же люди со своими интересами и убеждениями, с которыми можно и нужно разговаривать», — сказал Косачев.

Российским дипломатам и дальше будет непросто выстраивать отношения с Западом, уверен сенатор.

«Это не только польская, но общезападная тенденция: реально разбирающихся в российских делах людей заменяют на «политработников» и на тех, кто ставит на санкции, а не на диалог. Конечно, это не может радовать, ибо иметь дело с политнадежными, но некомпетентными комиссарами намного сложнее, чем даже с жесткими, но реалистичными профессионалами», — подчеркнул Косачев.

Как писал портал iz.ru, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 января объявил об отставке министра иностранных дел Витольда Ващиковского, руководившего МИДом страны с ноября 2015 года.