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Министр иностранных дел Украины поздравил нового главу МИД Польши

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Яцека Чапутовича с назначением на должность главы МИД Польши.

«Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!» — написал Климкин в Twitter.

Глава украинского МИДа выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Варшавой и Киевом для укрепления стратегического партнерства, пишет «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru писал о том, что во вторник, 9 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка министров в Польше «вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы».

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