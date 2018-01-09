Министр иностранных дел Украины поздравил нового главу МИД Польши

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Яцека Чапутовича с назначением на должность главы МИД Польши.

Вітаю пана міністра Я.Чапутовича з призначенням на посаду керівника МЗС Польщі. Розраховую на плідну співпрацю для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщeю. Дружба між нашими країнами і народами є величезною спільною цінністю, ми приречені на успіх! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 9, 2018

«Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!» — написал Климкин в Twitter.

Глава украинского МИДа выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Варшавой и Киевом для укрепления стратегического партнерства, пишет «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru писал о том, что во вторник, 9 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка министров в Польше «вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы».