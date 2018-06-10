Мэй заявила о готовности G7 к новым санкциям против России

Страны — участницы саммита «Большой семерки» договорились о расширении антироссийских санкций при необходимости. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Мы согласились на то, чтобы быть готовыми в случае необходимости принять дополнительные ограничительные меры против России», — подчеркнула Мэй на итоговой пресс-конференции двухдневного саммита в Квебеке.

Британский премьер добавила, что действующие ограничения в отношении России сохранятся в свете того, что Москва «не выполнила условия Минских соглашений по Украине».

Cаммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. В рамках мероприятия лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии обсудили такие вопросы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату.