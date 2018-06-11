Мэй назвала условия возвращения РФ в «большую восьмерку»

Россия должна перестать вмешиваться в дела других стран, чтобы вернуться в состав G8, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй на выступлении в парламенте.

«Любые разговоры о том, может ли Россия вернуться обратно за стол (переговоров. — Ред.), не могут начаться до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию», — приводит слова Мэй агентство Reuters.

По словам политика, была очень «веская причина», почему «большая восьмерка» стала «большой семеркой».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Другие страны объединения (США, Германия, Канада, Франция, Британия, Япония и Италия) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» состоялась в Квебеке 8–9 июня. Во время саммита президент США Дональд Трамп обратил внимание, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7. Он добавил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения.

Позднее президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Москва не выходила из «восьмерки», и пригласил лидеров стран — участниц объединения в Москву.