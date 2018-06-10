Советник Трампа сравнил заявление Трюдо с ударом в спину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел за рамки дозволенного, критикуя президента США Дональда Трампа. Такое мнение озвучил главный экономический советник американского лидера Ларри Кудлоу, комментируя резкие высказывания канадского премьера о пошлинах США на сталь и алюминий.

«Он (Трюдо. — Ред.) оказал плохую услугу для всей «большой семерки» и буквально ударил нас в спину. Это предательство», — сказал Кудлоу в эфире CNN.

По его словам, Трамп не позволит Трюдо грубо с собой обращаться.

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС, а также Канады и Мексики с 1 июня. Вашингтон объяснил такие действия поддержкой американских производителей.

На саммите «большой семерки», который прошел в Квебеке 8–9 июня, Трюдо пригрозил «жестко ответить», если Трамп продолжить вводить «нечестные тарифные барьеры». В связи с этими высказываниями президент США отказался подписывать итогового коммюнике саммита G7.