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Советник Трампа сравнил заявление Трюдо с ударом в спину

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел за рамки дозволенного, критикуя президента США Дональда Трампа. Такое мнение озвучил главный экономический советник американского лидера Ларри Кудлоу, комментируя резкие высказывания канадского премьера о пошлинах США на сталь и алюминий.

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«Он (Трюдо. — Ред.) оказал плохую услугу для всей «большой семерки» и буквально ударил нас в спину. Это предательство», — сказал Кудлоу в эфире CNN

По его словам, Трамп не позволит Трюдо грубо с собой обращаться. 

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС, а также Канады и Мексики с 1 июня. Вашингтон объяснил такие действия поддержкой американских производителей. 

На саммите «большой семерки», который прошел в Квебеке 8–9 июня, Трюдо пригрозил «жестко ответить», если Трамп продолжить вводить «нечестные тарифные барьеры». В связи с этими высказываниями президент США отказался подписывать итогового коммюнике саммита G7.

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