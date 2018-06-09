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Рукопожатие Макрона оставило «белый отпечаток» на запястье Трампа

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают рукопожатие президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона, после которого на руке у американского лидера остался белый след.

Главы государств по традиции позировали перед камерами во время пресс-конференции на саммите «большой семерки» (G7) в Канаде. Первым сделать шаг к рукопожатию решил французский лидер, коснувшись руки Трампа выше локтя, но президент США не отреагировала на это. Тогда Макрон настойчиво протянул ему ладонь.

Рукопожатие политиков длилось 25 секунд и продемонстрировало «жесткую» хватку президента Франции, белый след от пальца которого остался на руке коллеги. «Несомненно, это было неловким инцидентом с американским лидером на саммите G7 в Канаде», – пишет The Telegraph.

Газета отмечает, что несмотря на совместное заявление Трампа и Макрона о том, что прогресс по торговым тарифам США для Европы возможен, «медвежье рукопожатие» говорит об отсутствии взаимопонимания, а также о том, что американский лидер, который славился «железной хваткой», утратил свои позиции.

Саммит G7 в канадском Квебеке завершится 9 июня. Его участники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония обсуждали торговые тарифы американской администрации, ядерную программу Ирана и Парижское соглашение по климату. Затронули и тему отношений с Россией, которую Трамп предложил вернуть в состав клуба, что не вызвало одобрения со стороны участников встречи. В российском МИДе постановку данного вопроса назвали неактуальной.

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