Трамп ответил на вопрос о Крыме

Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, должен ли Крым быть признан российским, посоветовал журналистам обратиться к его предшественнику.

«Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать полуостров», — заявил глава Белого дома. При этом свою позицию по данной теме американский лидер не прояснил, пишет «Газета.ру».

8 июня перед поездкой на саммит «большой семерки» (G7) Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в этот формат. По его мнению, это позволит усилить переговоры на международном уровне для решения тех или иных глобальных проблем.

Крым стал частью российской территории в 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к России. Украина не признала итоги голосования, страна по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.