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Путин подписал закон о контрсанкциях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ опубликован в понедельник, 4 июня, на официальном портале правовой информации.

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Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры со стороны каких-либо государств в отношении России. Кроме того, ответные ограничительные меры могут быть использованы против организаций, которые находятся под юрисдикцией недружественных стран.

В частности, может вводится запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран. Перечень товаров определит правительство.

Кроме того, глава государства может ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся юрисдикцией недружественных стран, на участие в госзаказе и приватизации.

Отмечается, что под контрсанкции может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.

При этом меры не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства, не производимые в России и других странах. 

Совет Федерации одобрил закон 30 мая. Госдума приняла документ в третьем, окончательном чтении, 22 мая.

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