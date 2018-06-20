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Россияне не ощутили воздействия санкций на своем кошельке

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Большинство россиян (67%) не заметили воздействие западных санкций на материальное положение своей семьи, однако негативные последствия ощутили 24% соотечественников. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Принципы — дороже
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Около 73% респондентов поддерживают продолжение жесткой самостоятельной внешней политики России, без оглядки на санкции. Путь уступок ради отмены введенных мер выбирают 17% граждан. В центре объяснили это тем, что наши сограждане в целом (78%) считают «пострадавшей» стороной скорее страны, реализующие антироссийскую санкционную политику.

При этом мнения о влиянии недружественных мер Запада на экономику России разделились: 34% опрошенных говорят о положительном эффекте, 30% — об отрицательном, еще 20% в принципе не отмечают каких-либо последствий. Основными «плюсами» россияне назвали развитие экономики (50%), импортозамещение (20%). К «минусам» чаще всего относят рост цен и налогов (22%).

11 июня Минфин США ввел новые антироссийские санкции — впервые с 6 апреля. Под ограничения попали три физлица, три компании и две связанные с ними структуры. В ведомстве объяснили новые санкции тем, что деятельность внесенных в список «подрывает безопасность Вашингтона и его союзников».

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