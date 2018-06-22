Находящийся под санкциями США Колокольцев рассказал о поездке в Нью-Йорк

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, находящийся под санкциями США, рассказал о поездке на встречу руководителей полицейских ведомств государств – членов ООН, проходящую в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

По его словам, он не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой. Колокольцев выразил мнение, что «вопросы глобальной безопасности несоизмеримы с индивидуальными санкциями».

«Могу даже больше сказать, что организация охраны нашей делегации, передвижения, которыми занимался госдепартамент, не вызывают никакого нарекания. Все было сделано качественно и достойно», — приводит слова Колокольцева ТАСС.

Колокольцев попал под очередные санкции США в 6 апреля 2018 года, когда ограничительные меры затронули 38 физических и юридических лиц, в частности занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Вашингтон сохранит антироссийские санкции до конца конфликта в Донбассе и передачи Крыма Украине. 18 июня Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя.