Прямой эфир

Центробанк заявил об улучшении делового климата в стране

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции не оказали никакого влияния на деятельность большинства российских компаний, говорится в докладе Центробанка со ссылкой на проведенный мониторинг («Известия» ознакомились с документом).

Также предприниматели заявили об улучшении бизнес-климата в России в последние месяцы, что позволяет ожидать сохранения стабильного роста экономической активности.

Кроме того, регулятор считает, что ситуация на финансовых рынках будет оставаться устойчивой, а риски неблагоприятного развития событий оценивает как невысокие.

По данным Банка России, это связано с тем, что доля трансграничных торговых и финансовых операций, на совершении которых могут напрямую сказаться санкции, невелика как в отношении к показателям платежного баланса России, так и к ВВП.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подтвердил, что для большинства организаций санкции прошли незаметно, однако заметил, что крупнейшие системообразующие компании они всё-таки затронули.

Подробнее — в материале «Известий»:

Компании увернулись от санкций

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программа поддержки малого бизнеса от ЦБ прекратит действие с 2019 года
МЭР сообщило о замедлении роста цен до 4% почти во всех регионах РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017