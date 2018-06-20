Центробанк заявил об улучшении делового климата в стране

Санкции не оказали никакого влияния на деятельность большинства российских компаний, говорится в докладе Центробанка со ссылкой на проведенный мониторинг («Известия» ознакомились с документом).

Также предприниматели заявили об улучшении бизнес-климата в России в последние месяцы, что позволяет ожидать сохранения стабильного роста экономической активности.

Кроме того, регулятор считает, что ситуация на финансовых рынках будет оставаться устойчивой, а риски неблагоприятного развития событий оценивает как невысокие.

По данным Банка России, это связано с тем, что доля трансграничных торговых и финансовых операций, на совершении которых могут напрямую сказаться санкции, невелика как в отношении к показателям платежного баланса России, так и к ВВП.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подтвердил, что для большинства организаций санкции прошли незаметно, однако заметил, что крупнейшие системообразующие компании они всё-таки затронули.

Подробнее — в материале «Известий»:

Компании увернулись от санкций