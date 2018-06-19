Программа поддержки малого бизнеса от ЦБ прекратит действие с 2019 года

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута рассказал «Известиям», что программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «Шесть с половиной» прекратит действие с 2019 года.

По его словам, программа изначально создавалась как антикризисная. В связи со снижением ключевой ставки регулятора и ставок по кредитам необходимость в ней отпадает. Программа была запущена в 2015 году, а конечная ставка составляет 10,6% годовых для среднего бизнеса и 9,6% — для малого.

При этом сохранится другая программа по льготному кредитованию, которую реализует Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Эта программа начала работать с 2018 года, по ней конечная ставка составляет 6,5%. В этом году в общей сложности на нее было выделено 1,4 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Минэк подменит ЦБ