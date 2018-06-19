Прямой эфир

Программа поддержки малого бизнеса от ЦБ прекратит действие с 2019 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута рассказал «Известиям», что программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «Шесть с половиной» прекратит действие с 2019 года.

По его словам, программа изначально создавалась как антикризисная. В связи со снижением ключевой ставки регулятора и ставок по кредитам необходимость в ней отпадает. Программа была запущена в 2015 году, а конечная ставка составляет 10,6% годовых для среднего бизнеса и 9,6% — для малого.

При этом сохранится другая программа по льготному кредитованию, которую реализует Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Эта программа начала работать с 2018 года, по ней конечная ставка составляет 6,5%. В этом году в общей сложности на нее было выделено 1,4 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Минэк подменит ЦБ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЭР сообщило о замедлении роста цен до 4% почти во всех регионах РФ
Центробанк и Минэкономразвития выведут малый бизнес на биржу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017