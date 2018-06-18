Центробанк и Минэкономразвития выведут малый бизнес на биржу

Центробанк и Минэкономразвития могут помочь малому бизнесу выйти на биржу со своими акциями и в выпуске облигаций.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

Помощь в размещении своих акций на бирже и в выпуске облигаций может стать для малого бизнеса альтернативой кредитованию.

Эксперты отмечают, что компании для выхода на биржу нужно минимум 5 млн рублей, и господдержка в таком случае должна составлять 90% от этой суммы.

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